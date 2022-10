Centrodestra, con il primo decreto torna il condono: è il secondo in meno di due anni (Di martedì 4 ottobre 2022) torna il condono: in cima alle priorità del nuovo governo ci sarà una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. La seconda sanatoria in quasi due anni, dopo quella varata dal governo Draghi poco dopo il suo insediamento. In questo caso, le proposte allo studio di Fratelli d’Italia prevedono la cancellazione delle cartelle sotto i 3mila euro, a fronte del versamento di una somma tra il 10 e il 20 percento del dovuto e il taglio del restante 80-90 percento. Anche la soglia per accedere alla rottamazione potrebbe variare, arrivando fino a 3.500 euro, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Rispetto al condono di marzo 2021, approvato con il decreto Sostegni, sembra non sarà più stabilita una soglia di reddito per accedere al beneficio, fissata in quel caso a 30mila euro. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 4 ottobre 2022)il: in cima alle priorità del nuovo governo ci sarà una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. La seconda sanatoria in quasi due, dopo quella varata dal governo Draghi poco dopo il suo insediamento. In questo caso, le proposte allo studio di Fratelli d’Italia prevedono la cancellazione delle cartelle sotto i 3mila euro, a fronte del versamento di una somma tra il 10 e il 20 percento del dovuto e il taglio del restante 80-90 percento. Anche la soglia per accedere alla rottamazione potrebbe variare, arrivando fino a 3.500 euro,quanto riporta Il Fatto Quotidiano. Rispetto aldi marzo 2021, approvato con ilSostegni, sembra non sarà più stabilita una soglia di reddito per accedere al beneficio, fissata in quel caso a 30mila euro. Il ...

