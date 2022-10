Bes | al Sud si vive 1 anno e 7 mesi meno del Nord

chiarasalvini1 : +++ - CN24_tv : Si vive meglio al Nord o al Sud? Di certo nel mezzogiorno si campa meno: lo dice Istat ?? QUI ?… - infoitinterno : Rapporto Bes dell'Istat, al Nord si vive 1,7 anni più che al Sud, Covid tra le ragioni - infoitinterno : Istat: Bes, cresce divario, al Sud 1,7 anni di vita in meno - infoitinterno : Istat: Bes, cresce divario, al Sud 1,7 anni di vita in meno -

Agenzia ANSA

... secondo il Report dell'Istat "Misure del Benessere equo e sostenibile" la speranza di vita alla nascita nel 2021 era neldi circa un anno e sette mesi inferiore a quella del Nord con 81,3 anni a ...... curato dall' Istat , sugli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile , più semplicemente, ... e come specificato dall'Istat evidenzia " il dualismo nord -" e la " penalizzazione del ... Istat: Bes, cresce divario, al Sud 1,7 anni di vita in meno Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...