Alessandra Mussolini spiazza tutti su Rai 1 | “Vuoi vedere che divento fluida?”

Leggi su diredonna

(Di lunedì 3 ottobre 2022) Nel pomeriggio di ieriè stata ospite della trasmissione Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, in onda su Rai 1 dopo una nuova puntata di Domenica In. Al termine dell’intervista, l’ex parlamentare hato i presenti in studio e i telespettatori dicendo: “cheanche io?” Nel corso dell’intervista, laha difeso a più riprese una delle tematiche più care alle persone che ogni giorno sono in prima linea per la difesa dei diritti civili: “Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole”. L’ex membro del parlamento europeo ha inoltre citato espressamente le sofferenze dei tanti adolescenti di oggi che temono di dire la verità ai loro genitori. In realtà, per chi ha seguito ...