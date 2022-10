Serie A: Denis Cheryshev: doppietta e assist per il Venezia in soli 29 minuti (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-10-01 21:51:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Denis Cheryshev inizia a lasciare il segno sul ‘calcio’. L’ex giocatore di Real Madrid e Villarreal, libero dopo aver terminato il contratto con il Valencia, ha deciso di firmare per il Venezia un paio di giorni prima della fine del mercato. Non gli dispiaceva dover “declassare” in Serie B (Seconda Divisione). ‘Chery’, a poco a poco, sta prendendo forma. Ho giocato 16? nella sconfitta contro la SPAL (2-0) e 9? nell’1-1 contro il Pisa. Contro il Cagliari, anch’egli recentemente retrocesso dalla Serie A, ha fatto esplodere la partita uscendo dalla panchina. Il 31enne esterno russo ha sostituito Cuisance al 61?, con il punteggio di 1-1. Subito, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-10-01 21:51:44 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:inizia a lasciare il segno sul ‘calcio’. L’ex giocatore di Real Madrid e Villarreal, libero dopo aver terminato il contratto con il Valencia, ha deciso di firmare per ilun paio di giorni prima della fine del mercato. Non gli dispiaceva dover “declassare” inB (Seconda Divisione). ‘Chery’, a poco a poco, sta prendendo forma. Ho giocato 16? nella sconfitta contro la SPAL (2-0) e 9? nell’1-1 contro il Pisa. Contro il Cagliari, anch’egli recentemente retrocesso dallaA, ha fatto esplodere la partita uscendo dalla panchina. Il 31enne esterno russo ha sostituito Cuisance al 61?, con il punteggio di 1-1. Subito, ...

