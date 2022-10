Sassuolo-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Salernitana, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Tutto pronto al Mapei Stadium per lo scontro che oppone i neroverdi e i campani, reduci rispettivamente da una vittoria e una sconfitta. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 2 ottobre, scontro cruciale per la stagione di entrambe e per abbandonare il centro classifica. Sassuolo-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Alessandro Budel. DIFFIDATI Sassuolo SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ile isudi, match valido per l’ottava giornata di. Tutto pronto al Mapei Stadium per lo scontro che oppone i neroverdi e i campani, reduci rispettivamente da una vittoria e una sconfitta. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 2 ottobre, scontro cruciale per la stagione di entrambe e per abbandonare il centro classifica.sarà visibile sucon la telecronaca di Federico Zanon e Alessandro Budel. DIFFIDATISportFace.

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Sassuolo-Salernitana: designata Maria Sole Ferrieri Caputi È la prima donna ad arbitrare una part… - gippu1 : Domenica Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà Sassuolo-Salernitana: sarà il primo arbitro donna della storia della S… - Agenzia_Ansa : Domenica Ferrieri Caputi prima arbitro donna in Serie A . Lo storico esordio nel massimo campionato in Sassuolo-Sal… - FT_Total : ITALIA ????. Seis partidos en la #SerieA. 12:30 Lazio - Spezia 15:00 Lecce - Cremonese Sassuolo - Salernitana Sa… - Boboj29 : Oggi in campo h 12,30 Lazio-Spezia Facile per Sarri h 15 Lecce-Cremonese Gara che puo' risevare sorprese h 15 Samp… -