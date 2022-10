Paolo Fox rivela: “I miei genitori morti troppo presto. Sono cresciuto col gattone Harry” (Di domenica 2 ottobre 2022) Paolo Fox dà a tutti “previsioni oroscopesche” ma raramente parla di sé. Lo ha fatto ospite di Marco Liorni a Italia sì, sabato 1 ottobre. I genitori di Paolo Volpi Sono morti quando lui era ancora molto giovane ed è per questo che si è affezionato moltissimo a un gatto, Harry: “Sul podio della mia vita c’è il mio gattone Harry, che non c’è più. Tutti voi siete stati cresciuti dai genitori, io dal gatto. Ho perso molto presto i miei genitori, Sono figlio unico, quindi ho dovuto fare una scelta. O cercavo famiglia o diventavo famiglia di me stesso, io ho scelto l’opzione B”, le parole dell’astrologo. Che ha aggiunto: “Eravamo io e lui, era un gatto fantastico, sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022)Fox dà a tutti “previsioni oroscopesche” ma raramente parla di sé. Lo ha fatto ospite di Marco Liorni a Italia sì, sabato 1 ottobre. IdiVolpiquando lui era ancora molto giovane ed è per questo che si è affezionato moltissimo a un gatto,: “Sul podio della mia vita c’è il mio, che non c’è più. Tutti voi siete stati cresciuti dai, io dal gatto. Ho perso moltofiglio unico, quindi ho dovuto fare una scelta. O cercavo famiglia o diventavo famiglia di me stesso, io ho scelto l’opzione B”, le parole dell’astrologo. Che ha aggiunto: “Eravamo io e lui, era un gatto fantastico, sembra ...

chiara_rizz_ : Mi rendo conto che forse dovrei smetterla di leggere l’oroscopo perché “gran periodo per formalizzare un rapporto e… - leadintogold : RT @infoitcultura: Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 2 ottobre 2022 - Filipposixflag : RT @JohnTuld1: @repubblica Se questo stronzo non ha avuto niente da ridire sui metodi cinesi in Italia per 2 anni, francamente quello che o… - giornali_it : Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 3 ottobre 2… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 3 ottobre 2022 torna a respirare lo Scorpione lunedì fortunato per Pesci - #Oroscopo #Paolo… -