Moto3, Riccardo Rossi: "Sono veramente contento, all'ultima curva potevo provarci meglio su Sasaki"

Giornata memorabile a Buriram per Riccardo Rossi, autore della miglior prestazione in carriera nel Mondiale Moto3 sull'asciutto. Il ventenne ligure del Team SIC58 ha ottenuto un fantastico terzo posto nel Gran Premio della Thailandia 2022, eguagliando il risultato firmato l'anno scorso a Le Mans sul bagnato. "Sono veramente contento. È dal Mugello che siamo attorno al podio, tutti i team quest'anno erano andati almeno una volta in parco chiuso tranne noi, che siamo stati più tranquilli e costanti. Se lo merita la squadra, me lo merito io, ce lo meritiamo tutti", dichiara a caldo il pilota italiano. Sul tentativo di sorpasso su Sasaki per il secondo posto: "all'ultima curva potevo provarci un po' meglio".

