Milan | Leao non si ferma più | raggiunti Messi e Neymar

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ildopo l’imprevisto stop casalingo contro il Napoli, riprende la sua marcia battendo l’Empoli in un match tutt’altro che semplice, sfruttando anche la grande vena realizzativa della sua giovane stella Rafael. Il portoghese, insieme a Giroud, è il faro dell’attacco dele dal punto di vista realizzativo è uno degli uomini più incisivi d’Europa.Infatti tra i cannonieri e assistman europei più prolifici, il suo nome è scritto accanto a quello di mostri sacri comedel Psg, anche loro autori di un grande avvio di stagione con quattro reti e quattro assist proprio come il portoghese. La stagione è appena iniziata eha fissato già gli obbiettivi: il Mondiale in Qatar da protagonista, ...

Dal quinto posto allo scudetto: cambia il Milan. A dir la verità il suo primo anno in Italia non è stato esaltante: 6 gol e 3 assist in 33 presenze stagionali ma soprattutto tanti alti e bassi, ...