LIVE Serie A | Lecce-Cremonese 1-1; Sampdoria-Monza 0-1 | Pessina torna al gol; Sassuolo-Salernitana 2-0

rtl1025 : ??? A RTL 102.5 #CanYaman parla del suo personaggio e della sua prima serie tv in italiano #ViolaComeIlMare @LuxVide… - rtl1025 : ??? Oggi a RTL 102.5 @frachillemi___ e l'AD della @LuxVide, @luca_bernabei per parlarci della serie tv… - Fantacalcio : #SassuoloSalernitana GOL! #Pinamonti si sblocca direttamente dal dischetto, firmando il raddoppio neroverde! 2-0 ?… - Fantacalcio : #LecceCremonese GOL! La pareggia il solito #Strefezza, anche lui su calcio di rigore! 1-1 ? #votiliveFANTACALCIO ?… - internewsit : Live Serie A - Pinamonti raddoppia a Sassuolo: l'ex Inter in gol su rigore - -

Alle 16:15 il suo Benevento ospita l'Ascoli per il settimo turno diB. Le due squadre sono al ... Di seguito ildella gara.Allo stadio Ferraris, il match valido per l'8ª giornata diA 2022/2023 tra Sampdoria e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris, Sampdoria e Monza si affrontano nel match valido per l'8ª giornata dellaA ...Occhi puntati sulla gara del Mapei anche per l'esordio assoluto in massima serie del primo arbitro Donna, Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno. Scopriamo insieme i ventidue iniziali ...SerieBnews.com seguirà la cronaca LIVE di Benevento-Ascoli, match delle 16.15, valevole per la settima giornata del campionato di Serie B Allo stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento va in scena il ...