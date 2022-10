Live Sassuolo-Salernitana 2-0: Pinamonti raddoppia su rigore (Di domenica 2 ottobre 2022) Partita aperta a ogni risultato tra Sassuolo e Salernitana, squadre che stanno vivendo alti e bassi in questo inizio di campionato. Una sfida che sarà però ricordata nella storia come... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 ottobre 2022) Partita aperta a ogni risultato tra, squadre che stanno vivendo alti e bassi in questo inizio di campionato. Una sfida che sarà però ricordata nella storia come...

internewsit : Live Serie A - Pinamonti raddoppia a Sassuolo: l'ex Inter in gol su rigore - - calciomercatoit : ??? 36' CALCIO DI RIGORE per il Sassuolo: ingenuità di #Maggiore in area! #LecceCremonese 0-1 LIVE #SampMonza 0-1 L… - Sportschau_live : Sassuolo Calcio - US Salernitana 1919 2:0 39. Minute: Elfmetertor für Sassuolo Calcio durch Andrea Pinamonti - soccer_cbs : Salernitana vs Sassuolo Live Stream — FrEE ?????????????? - soccer_cbs : Sassuolo vs Salernitana Live Stream — FrEE ?????????????? -