Lega: nasce la corrente del Nord. Strappo di Bossi contro Salvini (Di domenica 2 ottobre 2022) Uno Strappo dal partito, perché la nuova realtà agirà sì dentro al movimento ma per forza di cose dovrà dialogare, e forse - come teme qualcuno nel partito di via Bellerio -scontrarsi , con con la leadership di Matteo Salvini. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 ottobre 2022) Unodal partito, perché la nuova realtà agirà sì dentro al movimento ma per forza di cose dovrà dialogare, e forse - come teme qualcuno nel partito di via Bellerio -scontrarsi , con con la leadership di Matteo. L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Lo 'strappo' di Bossi, nella Lega nasce la corrente del Nord. Le adesioni al progetto del Senatur sono già aperte… - repubblica : Lo 'strappo' di Bossi: nasce il Comitato Nord, la prima corrente della Lega che fondò vent'anni fa - Adnkronos : #Bossi rilancia “il progetto autonomista” con il 'Comitato Nord'. #Lega - rosadineve : In tuffo indietro, si ricomincia a parlare di autonomia del nord - Guzzi19958320 : RT @mgmaglie: Dice @HuffingtonPost che nasce il #ComitatoNord nella Lega su iniziativa di Umberto Bossi e che non è una bella notizia per @… -