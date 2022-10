Kane sconfitto ma da record | tre traguardi in Premier League con una sola rete

lacittanews : Pagelle Italia Inghilterra: i voti ai protagonisti del match valido per la quinta giornata di Nations League L’Ital… -

La Gazzetta dello Sport

... "ListItem", "position": 2, "name": "Premier League", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/premier - league/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "ma da ...Il Tottenham di Antonio Conte frana in uno dei tanti derby di Londra, uscendoper 3 - 1 dall'Emirates Stadium, dov'era opposto all'Arsenal allenato dallo spagnolo Mikel ...del centravanti... Arsenal show nel North London derby: 3-1 agli Spurs e prima sconfitta per Conte Un gol inutile al fine del risultato ma che vale tantissimo per Harry Kane, almeno in termini di traguardi personali. Infatti, nel match tra Arsenal e Tottenham, finito 3-1 per i Gunners, un piccolo s ...L'Arsenal ha assicurato che trascorrerà un altro fine settimana in cima alla Premier League dopo un'enfatica vittoria per 3-1 sul Tottenham nel derby del nord ...