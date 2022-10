Highlights Sinner-Rune 7-5 4-6 2-5 ritiro | semifinale Atp Sofia 2022 VIDEO

zazoomblog : Sinner liquida Vukic così: gli highlights dei quarti di Sofia - #Sinner #liquida #Vukic #così: - RassegnaZampa : #Tennis Jannik in scioltezza contro Borges a Sofia: gli highlights -

... anche Sportface.it seguirà la partita di semifinale trae Rune. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una diretta testuale e li accompagnerà con news, approfondimenti edal ...Undicesima vittoria di fila in Bulgaria per Jannik, che a Sofia si sbarazza in due set dell'australiano Vukic (6 - 2, 6 - 3) e centra così ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...and he now has the chance to win his second ATP Tour title against unseeded Marc-Andrea Huesler, who earned a shock win over Lorenzo Musetti. Highlights: Rune through to ATP Sofia final after two-time ...