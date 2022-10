Florentino |  «Al-Khelaifi dice che il Real teme la concorrenza | bisognerebbe ricordargli chi è il Real»

(Di domenica 2 ottobre 2022)Perez ne ha per tutti. Il presidente delMadrid ha lanciato dardi ovunque durante la riunione dei soci del club madrileno. Ha parlato dei club che non rispettano il fair play finanziario, tanto per cominciare. “Il calcio ha bisogno di una gestione professionale, moderna e trasparente. Per offrire un prodotto di qualità e interesse che restituisca entusiasmo e passione. Dobbiamo fermare il deterioramento del calcio. Ecco perché abbiamo deciso di proporre una competizione come la Superlega. Alcuni pretendono poi che accetti normalmente gli abusi di alcuni club con il fair play finanziario. Abusi che tutti conosciamo e su cui nessuno fa nulla“. Bisogna offrire al pubblico partite di livello più alto. “Nadal e Djokovic hanno giocato 59 volte… è noioso? Tuttavia,Madrid e Liverpool si ...

Con il massimo rispetto per i campionati nazionali, i grandi campionati europei devono offrire partite tutto l'anno, partite che riavvicinino i giovani", affermaPerez. "La Superlega non ...... a più ripetizioni in cima alla lista dei desideri diPerez per consegnare a Carlo ... E in questo scenario, anche il sodalizio dello sceicco El -non chiuderebbe all'addio di Mbappe ... Florentino Perez show: schiaffi a Al Khelaifi su Uefa, Fair Play Finanziario e Superlega! E' un fiume in piena il presidente del Real Madrid: "La Uefa sta aumentando le partite tra squadre irrilevanti, e la giustizia europea sta già mettendo in discussione il suo monopolio" ...Il presidente del Psg e numero 1 dell'Eca punge i Blancos, campioni d'Europa e fautori del progetto Superlega insieme a Juventus e Barcellona ...