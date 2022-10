Faccia a faccia tra impiantisti e Sistemi Salerno (Di domenica 2 ottobre 2022) impiantisti vs Sistemi Salerno sul controllo delle caldaie. Dopo l’invio a tappeto di duemila raccomandate per le verifiche obbligatorie sugli impianti termici, circa 70 imprenditori del settore hanno chiesto ed ottenuto un confronto diretto con i vertici della società Sistemi Salerno-Servizi utilità srl (ex Sinergia). Promosso ed organizzato da Cna Salerno l’incontro, moderato dal segretario di Cna Salerno Simona Paolillo, ha consentito, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, un faccia a faccia serrato e costruttivo con l’amministratore unico Mariano Mucio (accompagnato da Pino D’Auria e Pino Crella) e la categoria degli impiantisti di CNA ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 ottobre 2022)vssul controllo delle caldaie. Dopo l’invio a tappeto di duemila raccomandate per le verifiche obbligatorie sugli impianti termici, circa 70 imprenditori del settore hanno chiesto ed ottenuto un confronto diretto con i vertici della società-Servizi utilità srl (ex Sinergia). Promosso ed organizzato da Cnal’incontro, moderato dal segretario di CnaSimona Paolillo, ha consentito, presso la sede della Camera di Commercio di, unserrato e costruttivo con l’amministratore unico Mariano Mucio (accompagnato da Pino D’Auria e Pino Crella) e la categoria deglidi CNA ...

