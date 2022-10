DIRETTA MotoGP | GP Buriram 2022 LIVE | Bagnaia sul podio con la pioggia | -2 da Quartararo in classifica!

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAA!!!FONDAMENTALE PERAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! GRANDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!! -1 Frenata al limite di! -1 E’ l’ultimo giro più lungo della nostra vita. -1 Marquez si riporta in scia a Zarco, Miller ha ripreso Oira! -1 Inizia l’ultimo giro. Oira ha 8 decimi su Miller. -2 Zarco quasi tampona, allucinante. -2 Zarco incollato acome un’ombra. -3 Miller prova nuovamente a riportarsi sotto ad Oira. -3 Oira ha un secondo su Miller, 2?3 su, Zarco e Marc Marquez. 17°. -4ha ...

SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SkySportMotoGP : ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tu… - SkySportMotoGP : ?? Moto2: troppa pioggia, impossibile ripartire e completare altri 5 giri LA VITTORIA E' DI TONY ARBOLINO LA GARA ?… - DelbonoRoberto : RT @SkySportMotoGP: ?????? SORPRESA OLIVEIRA, PECCO: TERZO POSTO D'ORO Pecco sale ad appena 2 punti di distanza da Quartararo (17° a Buriram),… - PauloRolim15 : RT @SkySportMotoGP: ?????? SORPRESA OLIVEIRA, PECCO: TERZO POSTO D'ORO Pecco sale ad appena 2 punti di distanza da Quartararo (17° a Buriram),… -

, GRAN PREMIO DI THAILANDIA: CRISI NERA PER QUARTARARO! Approfittando della penalità che ha dovuto scontare Marco Bezzecchi - scivolato nel frattempo in quarta posizione - Jack Miller ha ...TV A PAGAMENTO " Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport(208) garantirà laintegrale del Gran Premio di Australia. Dunque, oltre alle qualifiche e alle gare, saranno visibili anche le prove libere e i warm - up. Il canale generalista Sky ...Terzo tempo per la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia a +0.104. Quinto il francese Johan Zarco su Ducati +0.292, sesto Enea Bastianini sempre su Ducati, a +0.317. Il pilota italiano… Leggi ...Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: il programma completo dal calcio ai motori con MotoGP e Formula 1.