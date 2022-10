Challenger Lisbona 2022 | Marco Cecchinato torna alla vittoria in un torneo dopo oltre tre anni

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) Alain undi qualsiasi livello mancava ormai dal febbraio 2019, quando si imponeva sull’argentino Diego Schwartzman a Buenos Aires. Oggi, a, per il siciliano quel digiuno è terminato: è suo, infatti, ildella capitale portoghese, ottenuto battendo il francese Luca Van Assche per 6-3 6-3 in un confronto senza mai reale storia. Per l’ex top 20 azzurro si tratta del sesto successo in una finalesulle 15 disputate in carriera. Per lui anche cinque ultimi atti sul circuito maggiore, di cui tre vinti, tutti in ATP 250 (Budapest, Umago e appunto Buenos Aires, tutti tra 2018 e 2019). ATP Astana, Luca Nardi è nel tabellone principale! Battuto Goffintre ore di lotta ...