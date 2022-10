Addio alla scrittrice Rosetta Loy: per mezzo secolo ha narrato d’amore, di morte e d’infanzia (Di domenica 2 ottobre 2022) La scrittrice Rosetta Loy, pluripremiata autrice dalla scrittura limpida, essenziale, concreta, che le ha consentito ogni volta di riscoprire i temi preferiti (l’amore, la morte, la guerra, i bambini), è morta nella sua casa di Roma all’età d 91 anni “circondata dall’affetto della famiglia”. Lo ha annunciato all’Adnkronos la figlia, Margherita Loy, precisando che i funerali si terranno martedì 4 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Grottaferrata “per suo espresso desiderio”. La scrittrice sarà tumulata in Piemonte nel cimitero di Mirabello Monferrato, il paese dove è ambientato il suo romanzo più noto, “Le strade di polvere”. Nata a Roma il 15 maggio 1931, da padre piemontese e madre romana, Loy ha scritto il suo primo racconto all’età di nove anni, ma la ferma ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 ottobre 2022) LaLoy, pluripremiata autrice dscrittura limpida, essenziale, concreta, che le ha consentito ogni volta di riscoprire i temi preferiti (l’amore, la, la guerra, i bambini), è morta nella sua casa di Roma all’età d 91 anni “circondata dall’affetto della famiglia”. Lo ha annunciato all’Adnkronos la figlia, Margherita Loy, precisando che i funerali si terranno martedì 4 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria Immacolata di Grottaferrata “per suo espresso desiderio”. Lasarà tumulata in Piemonte nel cimitero di Mirabello Monferrato, il paese dove è ambientato il suo romanzo più noto, “Le strade di polvere”. Nata a Roma il 15 maggio 1931, da padre piemontese e madre romana, Loy ha scritto il suo primo racconto all’età di nove anni, ma la ferma ...

SecolodItalia1 : Addio alla scrittrice Rosetta Loy: per mezzo secolo ha narrato d’amore, di morte e d’infanzia… - meritxuli : @LauraPausini Ho avuto tempo di dire addio a le mie nonne e mi hanno detto le stesse parole. Ma non capivo niente p… - dieffepi : RT @Antonio79B: 'Scrivo perché non posso farne a meno...mi permette di vivere tante vite diverse dandomi l’illusione di possedere la vita,… - LorenzoTomasin : Addio a Rosetta Loy, in cinquina al @PremioCampiello nel 1988, premio alla carriera nel 2017 (qui a Venezia, con Co… - Il_Freeek : RT @Lantidiplomatic: ? IMMAGINI CENSURATE IN ITALIA Immagini che alla tv italiana non trasmettono. Addio al bambino palestinese di 7 anni R… -