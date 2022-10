ULTIM’ORA – Tegola Pioli, un rossonero out contro l’Empoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili in casa Milan. A poche ore dal match di campionato valido per l’ottavo turno di Serie A, Stefano Pioli perde un altro pezzo importante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Junior Messias non è partito con la squadra alla volta di Empoli, dopo aver accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Messias Milan Nessun dubbio di formazione quindi per Stefano Pioli, che in luogo del brasiliano schiererà Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Messias si aggiunge ad altre assenze eccellenti come quella di Mike Maignan e Theo Hernandez. Fabrizio Cocchiarone Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili in casa Milan. A poche ore dal match di campionato valido per l’ottavo turno di Serie A, Stefanoperde un altro pezzo importante. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Junior Messias non è partito con la squadra alla volta di Empoli, dopo aver accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Messias Milan Nessun dubbio di formazione quindi per Stefano, che in luogo del brasiliano schiererà Alexis Saelemaekers sulla fascia destra. Messias si aggiunge ad altre assenze eccellenti come quella di Mike Maignan e Theo Hernandez. Fabrizio Cocchiarone

