Tante sorprese a Tale e Quale Show 2022 | la classifica della prima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 1 ottobre 2022) La serata di ieri ha segnato l’inizio di una nuova edizione di. Come sempre, il programma non ha deluso le aspettative del pubblico. Non tutti i concorrenti, però, secondo il parere dei giudici, sono stati all’altezzasituazione. Alla fine dell’appuntamento, Carlo Conti ha annunciato la tanto attesa. Non ci sono state molte, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi posti. Potrebbe interessarti:avrà due spin-off: ecco quali e quando andranno in ondatorna in TV: i dettagliLa...