MOVIOLA – Inter-Roma | gol di Dzeko annullato col Var per fuorigioco

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) L’sembra passare in vantaggio contro la, ma il Var dice di no. Grande azione avvolgente dei nerazzurri, palla che arriva poi a Lautaro che la cede d’astuzia a, abile a girarsi e battere Rui Patricio. Bucata la difesa giallorossa dall’ex di turno, che raggiungerebbe quota cento in Serie A. Ma c’è il Check del Var per possibilee infatti la rete viene annullata: lieve offside del bosniaco, dunque si resta 0-0. SportFace.