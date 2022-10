MotoGP GP Thailandia 2022, risultati e classifica qualifiche: griglia di partenza, pole Bezzecchi. 3° Bagnaia (Di sabato 1 ottobre 2022) I risultati e la classifica delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Thailandia, valido per il mondiale di MotoGP. Sul circuito di Buriram, a prendersi la pole position è uno straordinario Marco Bezzecchi, che s’inventa un giro clamoroso da 1:29.671 e partirà davanti a tutti. Con lui in prima fila altre due Ducati, quelle di Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Quarto il leader del Mondiale Fabio Quartararo, che condividerà la seconda fila con le Ducati di Zarco e Bastianini. Ottavo Marc Marquez. Q1 – I due piloti ad accedere al Q2 sono Marc Marquez e Miguel Oliveira. Lo spagnolo parte bene e si mette subito al primo posto. Scavalcato temporaneamente da Aleix Espargaro, si riprende la posizione e chiude con il miglior tempo. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ie ladellecon ladidel GP di, valido per il mondiale di. Sul circuito di Buriram, a prendersi la pole position è uno straordinario Marco, che s’inventa un giro clamoroso da 1:29.671 e partirà davanti a tutti. Con lui in prima fila altre due Ducati, quelle di Jorge Martin e Pecco. Quarto il leader del Mondiale Fabio Quartararo, che condividerà la seconda fila con le Ducati di Zarco e Bastianini. Ottavo Marc Marquez. Q1 – I due piloti ad accedere al Q2 sono Marc Marquez e Miguel Oliveira. Lo spagnolo parte bene e si mette subito al primo posto. Scavalcato temporaneamente da Aleix Espargaro, si riprende la posizione e chiude con il miglior tempo. Il ...

