Ministero dell’Interno | Concorso per 97 Ispettori Vigili del Fuoco

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilha indetto unPubblico per la ricerca di 97 Figure Professionali come Ispettore Antincendio del Corpo Nazionale deidel. Bando diE' indettopubblico, per esami, a novantasette posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale deidel. Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati: a) un sesto dei posti messi a, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di età; b) il dieci per cento dei posti al personale volontario ...