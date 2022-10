Mascherine, da oggi 1 ottobre stop obbligo sui mezzi pubblici (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Da oggi, primo ottobre, stop all’obbligo di Mascherine sui mezzi pubblici. Un altro passo verso il ritorno alla normalità che ho fortemente voluto. Avanti così”. Lo sottolinea in un tweet il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Da, primoall’disui. Un altro passo verso il ritorno alla normalità che ho fortemente voluto. Avanti così”. Lo sottolinea in un tweet il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

AlexBazzaro : Da oggi niente più mascherine obbligatorie sui mezzi di traporto. In ritardo rispetto al buonsenso e alla realtà ma… - SkyTG24 : Da oggi, #1ottobre, le #mascherine non sono più obbligatorie sui mezzi pubblici. Dove vige ancora l'obbligo e dove… - _MoonDreams : RT @AlexBazzaro: Da oggi niente più mascherine obbligatorie sui mezzi di traporto. In ritardo rispetto al buonsenso e alla realtà ma con un… - CorriereAlbaBra : Non saranno necessarie, almeno per il momento. Da oggi, 1 ottobre, le mascherine non sono più obbligatorie sui mezz… - novasocialnews : Mascherine, da oggi 1 ottobre stop obbligo sui mezzi pubblici -