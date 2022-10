LIVE Musetti-Huesler | Atp Sofia 2022 in DIRETTA | occasione ghiotta per accedere in finale

livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Musetti e Sinner… - 77_amx : RT @lorenzofares: Oggi vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix i match di QF del #SofiaOpen dei nostri due gioiellini ???? Ore 15 c… - Sinnerc4 : RT @federtennis: In campo a Sofia a caccia di un posto in semifinale ?Dalle 15:00 circa LIVE su @SuperTennisTv #Musetti ?? Struff @janniks… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #AtpSofia #Sinner e #Musetti in #semifinale dopo i 2-0 inflitti a #Struff e #Vukic. Il carr… - live_tennis : Sofia Open - Quarter-final: Lorenzo Musetti beat Jan-Lennard Struff 7-6, 6-1 -

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, Now, supertennis.tv; in DIRETTAscritta su OA Sport.- HUESLER, ...17.04 Lorenzoshow a Sofia! Il tennista azzurro conquista la semifinale in Bulgaria e domani sfiderà Marc - Andrea Huesler dopo aver battuto Jan - Lennard Struff con il punteggio di 7 - 6(3) 6 - 1 in un'ora ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.08 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 17.06 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: Lorenzo Musetti gioca uno dei migliori match in carrie ...Lorenzo Musetti e Holger Rune si sono matematicamente qualificati per le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, che si terranno a Milano dall'8 al ...