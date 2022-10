LIVE Inter-Roma 0-0

Inter : Countdown a #InterRoma ? Siamo live da San Siro su Twitch! ?? Clicca qui ?? - passione_inter : ?? 4' Prima occasione sulla testa di #LautaroMartinez, colpo di testa troppo centrale sul piazzato di #Calhanoglu ??? #InterRoma 0-0 LIVE - GTSOCCERLive1 : Inter - Roma/ trasmesso in diretta #SerieATIM oggi sabato 1 ottobre | #ASROMA #INTER #nerazzurri #InterRoma - vivoperlinter : 1' - Inizia la partita! #InterRoma #SerieA #SerieATIM - passione_inter : ?? INIZIA IL MATCH! FORZA RAGAZZI #SerieA #InterRoma 0-0 LIVE -

Allo stadio San Siro, il match valido per l'8ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio San Siro,e Roma si affrontano nel match valido per l'8ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiRoma 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - Si parte! Migliore ...Oggi tre anticipi dell'ottava giornata di campionato. Napoli - Torino 3 - 1. Alle 18 la sfida del Meazza. Alle 20.45 Empoli - ...3' - Fallo su Dumfries, subito Massa circondato dai giocatori della Roma. 3' - Incomprensione Acerbi-Dimarco sul lancio del difensore, poi l'Inter recupera palla. 1' - La Curva Nord intona il suo coro ...Il calcio d'inizio è fissato per le 18:00; la partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili ...