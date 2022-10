LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: FP3 sotto la pioggia, condizioni difficili a Marina Bay (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE GP Singapore 2022 F1 SU TV8 12.39 Max Verstappen in pista con le gomme intermedie. Il #1 di Red Bull è il primo a montare la seconda mescola a disposizione per la pista bagnata. 12.38 Tra poco potremmo vedere le intermedie. Anche la Ferrari inizia la propria sessione, mentre Ricciardo tenta di abbattere il crono di Gasly. 12.36 Primi chilometri anche per Lando Norris, mentre Gasly ha già segnato un giro veloce in 2.09.8. 12.35 Ricciardo, Stroll, Vettel e Zhou raggiungono le due AlphaTauri. Attendiamo i primi riscontri contro il cronometro. 12.34 Molto probabilmente non vedremo utilizzare le gomme slick. Gasly e Tsunoda sono presenti lungo il tracciato. 12.32 AlphaTauri apre le danze, attesa per vedere i top team in pista sul bagnato. 12.30 Si parte! La ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO QUALIFICHE GPF1 SU TV8 12.39 Max Verstappen in pista con le gomme intermedie. Il #1 di Red Bull è il primo a montare la seconda mescola a disposizione per la pista bagnata. 12.38 Tra poco potremmo vedere le intermedie. Anche la Ferrari inizia la propria sessione, mentre Ricciardo tenta di abbattere il crono di Gasly. 12.36 Primi chilometri anche per Lando Norris, mentre Gasly ha già segnato un giro veloce in 2.09.8. 12.35 Ricciardo, Stroll, Vettel e Zhou raggiungono le due AlphaTauri. Attendiamo i primi riscontri contro il cronometro. 12.34 Molto probabilmente non vedremo utilizzare le gomme slick. Gasly e Tsunoda sono presenti lungo il tracciato. 12.32 AlphaTauri apre le danze, attesa per vedere i top team in pista sul bagnato. 12.30 Si parte! La ...

SkySportF1 : ?? 17° ROUND DEL MONDIALE A SINGAPORE: E’ DI NUOVO RACE WEEK SIGNORE E SIGNORI? ? ?? F1 a Marina Bay: weekend da viv… - grandprix_tv : Eccoci arrivati al GP di Singapore! Saremo live con voi fin dalle qualifiche per seguire tutto il weekend di gara!… - Supernova2017 : #SingaporeGP ?? io, sciuretta tutta gnegnè, ho ADORATO i miei due GP Live a Singapore ????. (Il nefasto 2017 e l'avvincente 2019). - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: seguite con noi le PL3 del #SingaporeGP, pioggia battente a Marina Bay - jermann_kurt : RT @SkySportF1: LIVE le #FP3 a Singapore, qualifiche alle 15:00, in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su… -