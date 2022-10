Linea Verde Life – Seconda puntata del 1 ottobre 2022 – Trieste. (Di sabato 1 ottobre 2022) Al sabato ecco Linea Verde Life. Settimo anno per il programma nella collocazione anche del sabato: se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dal terzo anno di programmazione è diventata Life. Alla conduzione ritroviamo Daniela Ferolla, Marcello Masi. Linea Verde Life Il programma ha una missione ben precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute di tutti, sull’innovazione e il green. Attraverso un racconto delle città italiane più virtuose, “Linea Verde Life” viaggia nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione per una migliore qualità della vita. Nel quadro narrativo del Lifestyle contemporaneo, ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 1 ottobre 2022) Al sabato ecco. Settimo anno per il programma nella collocazione anche del sabato: se al primo anno era semplicemente sabato, poi andava in città, dal terzo anno di programmazione è diventata. Alla conduzione ritroviamo Daniela Ferolla, Marcello Masi.Il programma ha una missione ben precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute di tutti, sull’innovazione e il green. Attraverso un racconto delle città italiane più virtuose, “” viaggia nell’Italia del cambiamento, della ricerca, dell’innovazione per una migliore qualità della vita. Nel quadro narrativo delstyle contemporaneo, ...

Tonino307 : Trieste : Linea Verde !! Giusto a ricordare a Pitonesse e SERPI VISCIDE e VELENOSE varie che,grazie alla INSANA FOL… - mrdanwolf : Vorrei raccontare io le città di italia in linea verde. Stanno sempre a magna ?? - BabyAuricchio : Quelli di Linea Verde sono a Trieste e non hanno bevuto neanche un capo in b CHE VERGOGNA - mvincenzo : Linea Verde a Trieste ma il servizio non può dirsi esaustivo e completo se non mostrano @Franpesca_ col cappotto di Zara - NZeccato : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Marcello Masi, conduttore (assieme a Daniela Ferolla) di #lineaverdelife / ecco cosa ci ha raccontat… -