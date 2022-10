L’ex moglie di Marco Bellavia dice la sua sul ritiro

Leggi su biccy

(Di sabato 1 ottobre 2022) Elena Travaglia èdie proprio oggi, in occasione del suoal Grande Fratello Vip, ha pubblicato una storia. “Sto leggendo tante cose, troppe. Ricordate che dietro tutto ciò c’è mio figlio, un ragazzino di 15 anni.è una brava persona forse troppo sensibile e ha chiesto aiuto più volte, ma nessuno in casa l’ha aiutato. Vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà, non di sotterrarle”.ha poi concluso: “Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso”. Antonella Fiordelisi è stata infatti una delle poche (insieme a Luca Salatino) a rimanere al fianco di...