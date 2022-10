Il tumore al seno non è solo per donne ma non se ne parla | Questa storia vi lascerà a bocca aperta (Di sabato 1 ottobre 2022) Quando si pensa al tumore al seno, le prime ad allertarsi sono le donne. Eppure non tutti sanno che può colpire duramente anche gli uomini. È una cosa di cui non se ne parla mai, eppure grazie alla coraggiosa storia di Stefano, oggi si parla di prevenzione e sensibilizzazione con campagne sul cancro al seno anche per gli uomini. L’autore e grafico Stefano Saldarelli (foto web) Carcinoma mammario duttale infiltrante. Quando il grafico freelance Stefano Saldarelli si è sentito dire queste parole ha pensato sicuramente ad uno scherzo. Un uomo non ha le mammelle? Giusto? Ha il petto, i pettorali, non il seno. Eppure Questa grave patologia colpisce ogni anno 300 uomini eppure non se ne parla. La ... Leggi su topicnews (Di sabato 1 ottobre 2022) Quando si pensa alal, le prime ad allertarsi sono le. Eppure non tutti sanno che può colpire duramente anche gli uomini. È una cosa di cui non se nemai, eppure grazie alla coraggiosadi Stefano, oggi sidi prevenzione e sensibilizzazione con campagne sul cancro alanche per gli uomini. L’autore e grafico Stefano Saldarelli (foto web) Carcinoma mammario duttale infiltrante. Quando il grafico freelance Stefano Saldarelli si è sentito dire queste parole ha pensato sicuramente ad uno scherzo. Un uomo non ha le mammelle? Giusto? Ha il petto, i pettorali, non il. Eppuregrave patologia colpisce ogni anno 300 uomini eppure non se ne. La ...

