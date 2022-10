I tifosi del Colo Colo caricano la squadra allo stadio, ma la tribuna crolla: non ci sono vittime (Di sabato 1 ottobre 2022) Incredibile ciò che è successo in Cile, ai tifosi del Colo Colo che, in vista del derby contro l’Universidad Catolica, si erano recati allo stadio Monumentale di Santiago del Cile per arringare i proprio calciatori in vista del derby. Il tutto però, non è andato a buon fine perché, nella tribuna della Cordillera, un gruppo dei 10.000 tifosi presenti si è posizionato sopra un settore pubblicitario, che non ha resistito al peso ed ha finito per cedere. Al momento non ci sono conferme sul numero dei feriti, ma i media cileni assicurano che non ci sono vittime. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Incredibile ciò che è successo in Cile, aidelche, in vista del derby contro l’Universidad Catolica, si erano recatiMonumentale di Santiago del Cile per arringare i proprio calciatori in vista del derby. Il tutto però, non è andato a buon fine perché, nelladella Cordillera, un gruppo dei 10.000presenti si è posizionato sopra un settore pubblicitario, che non ha resistito al peso ed ha finito per cedere. Al momento non ciconferme sul numero dei feriti, ma i media cileni assicurano che non ci. SportFace.

