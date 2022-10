I populisti di governo alla prova: dovranno imparare a considerare l’Europa un alleato (Di sabato 1 ottobre 2022) Al direttore - I neri sono gli africani, i gialli sono i cinesi, i bianchi sono gli occidentali, i rossi sono gli indiani. E allora chi cacchio sono i verdi?Michele Magno Al direttore - Non foss’altro per il fatto che nonostante la, come dire, non esaltante performance della Lega, Salvini può comunque sedersi al tavolo dei vincitori, buon senso e un pizzico di prudenza dovrebbero suggerire un profilo più consono ora che la prospettiva di andare al governo si è fatta concreta. Ma niente. Al netto della melina, fisiologica in simili circostanze, e della retorica di rito della comunicazione ufficiale, le cronache di questi giorni restituiscono uno scenario tutt’altro che confortante. I più sgamati per non dire cinici dicono che, tranquilli, solito film, alla fine tutto s’aggiusta, si troverà la quadra del cerchio e vivranno tutti felici e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Al direttore - I neri sono gli africani, i gialli sono i cinesi, i bianchi sono gli occidentali, i rossi sono gli indiani. E allora chi cacchio sono i verdi?Michele Magno Al direttore - Non foss’altro per il fatto che nonostante la, come dire, non esaltante performance della Lega, Salvini può comunque sedersi al tavolo dei vincitori, buon senso e un pizzico di prudenza dovrebbero suggerire un profilo più consono ora che la prospettiva di andare alsi è fatta concreta. Ma niente. Al netto della melina, fisiologica in simili circostanze, e della retorica di rito della comunicazione ufficiale, le cronache di questi giorni restituiscono uno scenario tutt’altro che confortante. I più sgamati per non dire cinici dicono che, tranquilli, solito film,fine tutto s’aggiusta, si troverà la quadra del cerchio e vivranno tutti felici e ...

