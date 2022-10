Google Search cambia | sempre più orientato verso lo smartphone con più immagini | immersività ed intuito

Leggi su computermagazine

(Di sabato 1 ottobre 2022)non finirà mai di migliorare i suoi algoritmi per rendere il suo motore di ricercapiù efficiente. Lo ha fatto anche adesso, ma in che maniera? Fra i vari servizi di, persino questo viene migliorato – Computermagazine.itUna nuova idea diAd occuparsi della miglioria dell’algoritmo èOn, che prosegue con le sue incredibili innovazioni per permetterci di accedere a delle funzionalità uniche al mondo. Ne parla bene Prabhakar Raghavan, il Senior Vice President di, che ci fa sapere una informazione interessante al riguardo: “amo un mondo in cui sarete in grado di trovare esattamente ciò che state cercando combinando, suoni, testo e voce, proprio come fanno ...