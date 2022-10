Gf Vip 7, una famosissima ex collega di Marco Bellavia pubblica un messaggio in suo sostegno (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si placano i comportamenti inaccettabili da parte dei concorrenti del Gf Vip 7 nei confronti di Marco Bellavia. Dopo averlo isolato, i Vipponi discutono spesso tra di loro riguardo la situazione del loro compagno d’avventura, non risparmiando parole al veleno. Ultime in ordine di tempo le accuse da parte di Giovanni Ciacci e le durissime parole di Ginevra Lamborghini. Al di fuori della Casa, Marco sta avendo grande sostegno, sia dal pubblico televisivo che da alcuni personaggi noti. Uno di questi è Cristina D’Avena, ex collega del gieffino, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post di incoraggiamento: Anche il figlio di Marco, Filippo, è intervenuto su Instagram con una dedica al papà: Infine, l’ex gieffina Stefania Orlando, ha espresso il suo punto di ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si placano i comportamenti inaccettabili da parte dei concorrenti del Gf Vip 7 nei confronti di. Dopo averlo isolato, i Vipponi discutono spesso tra di loro riguardo la situazione del loro compagno d’avventura, non risparmiando parole al veleno. Ultime in ordine di tempo le accuse da parte di Giovanni Ciacci e le durissime parole di Ginevra Lamborghini. Al di fuori della Casa,sta avendo grande, sia dal pubblico televisivo che da alcuni personaggi noti. Uno di questi è Cristina D’Avena, exdel gieffino, che hato sul suo profilo Twitter un post di incoraggiamento: Anche il figlio di, Filippo, è intervenuto su Instagram con una dedica al papà: Infine, l’ex gieffina Stefania Orlando, ha espresso il suo punto di ...

fanpage : #GiuliaSalemi è una delle protagoniste del #GFvip e lo ha dimostrato anche durante la seconda puntata andata in on… - NicolaPorro : Sallusti risponde ai vip anti-Meloni con una nota canzone di #MarcoMasini… ?? - LaVeritaWeb : Per Gelmini, Carfagna e Brunetta lo stesso destino toccato a Fini: cancellati. Invece il Cav torna a Palazzo Madama… - IsaeChia : #GfVip 7, una famosissima ex collega di Marco Bellavia pubblica un messaggio in suo sostegno Anche il figlio quin… - MariluceBardi : Il #gf è un esperimento sociale, se fatto coi vip può calamitare l'opinione pubblica in maniera esponenziale... E s… -