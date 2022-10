Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio: la precisazione dell'avvocato (Di sabato 1 ottobre 2022) "Falsa laurea, inflitto un anno all'ex capo staff in Campidoglio". In merito all'articolo pubblicato in data 28 settembre 2022 relativo alla condanna definitiva a un anno di reclusione per il reato di falso - con pena sospesa -, commesso mettendo nero su bianco il possesso di una laurea in Giurisprudenza in realtà non conseguita, nella dichiarazione indirizzata alle Risorse Umane di Roma Capitale per la candidatura all'incarico riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica. "Egregio Direttore, scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Adalberto Bertucci e quale difensore di fiducia dello stesso, al fine di rappresentarle che nell'articolo di cui in oggetto, apparso oggi sul giornale da Lei diretto, sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) "unall'exin". In merito all'articolo pubblicato in data 28 settembre 2022 relativo alla condanna definitiva a undi reclusione per il reato di falso - con pena sospesa -, commesso mettendo nero su bianco il possesso di unain Giurisprudenza in realtà non conseguita, nella dichiarazione indirizzata alle Risorse Umane di Roma Capitale per la candidatura all'incarico riceviamo e pubblichiamo la seguente rettifica. "Egregio Direttore, scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Adalberto Bertucci e quale difensore di fiduciao stesso, al fine di rappresentarle che nell'articolo di cui in oggetto, apparso oggi sul giornale da Lei diretto, sono ...

