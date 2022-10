Fabio Testi caduto in disgrazia: "Come campo oggi", appello disperato a 81 anni (Di sabato 1 ottobre 2022) Fabio Testi, all'età di 81 anni e dopo una lunga carriera Come attore nel cinema italiano, è costretto a campare con una pensione di 1.100 euro al mese. "Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film". In una intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Testi si è confessato e ha detto che tornerebbe subito al Grande Fratello vip. "Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo", ha raccontato l'attore. "Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmi Come sono. Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose (Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Brooke Shields, Edwige Fenech, ndr). ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022), all'età di 81e dopo una lunga carrieraattore nel cinema italiano, è costretto a campare con una pensione di 1.100 euro al mese. "Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film". In una intervista rilasciata a La Nuova Sardegna,si è confessato e ha detto che tornerebbe subito al Grande Fratello vip. "Certamente, stare a contatto con le persone h24 è bellissimo", ha raccontato l'attore. "Delle telecamere ci si dimentica subito e viene fuori la realtà e dunque chi è la persona. Io sono contento di mostrarmisono. Ho fatto cento e passa film, reality, ma ultimamente si parla di me solo per qualche flirt con donne famose (Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Brooke Shields, Edwige Fenech, ndr). ...

