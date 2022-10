F1: Ferrari, ora devi vincere! Pole da sfruttare per Leclerc, in caso di pioggia serve lucidità al muretto (Di sabato 1 ottobre 2022) La Ferrari può sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, infatti, Charles Leclerc ha centrato la Pole position (la numero 18 della sua carriera e la nona di questa stagione) mentre Carlos Sainz si mangia le mani perchè, per appena 171 millesimi è costretto a chiudere la seconda fila. Lo schieramento di partenza della gara di domani (il via alle ore 14.00 italiane), come appare chiaro, regala una occasione notevole per la scuderia di Maranello. La chance per tornare al successo (l’ultimo è datato 10 luglio al Red Bull Ring) è davvero ghiotta. Le motivazioni sono semplici. In primo luogo la F1-75 ha dimostrato di sposarsi nel migliore dei modi con il lay-out di Marina Bay, in secondo luogo partire davanti in una ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Lapuò sorridere al termine delle qualifiche del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Marina Bay, infatti, Charlesha centrato laposition (la numero 18 della sua carriera e la nona di questa stagione) mentre Carlos Sainz si mangia le mani perchè, per appena 171 millesimi è costretto a chiudere la seconda fila. Lo schieramento di partenza della gara di domani (il via alle ore 14.00 italiane), come appare chiaro, regala una occasione notevole per la scuderia di Maranello. La chance per tornare al successo (l’ultimo è datato 10 luglio al Red Bull Ring) è davvero ghiotta. Le motivazioni sono semplici. In primo luogo la F1-75 ha dimostrato di sposarsi nel migliore dei modi con il lay-out di Marina Bay, in secondo luogo partire davanti in una ...

