Dove vedere il Piccolo Lombardia in tv e streaming

Domenica 2 ottobre si disputerà una delle corse più prestigiose e attese del calendario Under 23. Stiamo parlando del Piccolo Lombardia, giunto oramai alla 93a edizione. L'ultima se la aggiudicò il francese Paul Lapeira davanti al nostro Mattia Petrucci e al tedesco Georg Steinhauser. L'Italia comanda il palmarès con addirittura 80 successi, l'ultimo dei quali datato 2019 con Andrea Bagioli.

Il percorso attorno ad Oggiono e i migliori partecipanti al via

Il percorso si estenderà per 171 km in quel di Oggiono, nella provincia di Lecco in Lombardia. I giovani atleti affronteranno una salita mitica per il ciclismo italiano e internazionale, ovvero Madonna del Ghisallo (8.7 km al 5.4%) che farà partire la fase ...

