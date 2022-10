Daniele Bossari, un compleanno che sa di rinascita: Filippa e Stella la sua felicità (Di sabato 1 ottobre 2022) Festeggiare il compleanno significa celebrare un anno in più nella propria vita. E, troppo spesso, è qualcosa che diamo per scontato. Per Daniele Bossari questo 1 ottobre non rappresenta soltanto il traguardo dei 48 anni, piuttosto una vera e propria rinascita dopo un periodo buio segnato dalla malattia, dalla preoccupazione, dal timore per il futuro. Ma anche dalla rinnovata consapevolezza di avere al proprio fianco le gioie più preziose: la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella. Daniele Bossari festeggia il compleanno con Stella e Filippa “A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la felicità”, così aveva scritto Daniele Bossari ... Leggi su dilei (Di sabato 1 ottobre 2022) Festeggiare ilsignifica celebrare un anno in più nella propria vita. E, troppo spesso, è qualcosa che diamo per scontato. Perquesto 1 ottobre non rappresenta soltanto il traguardo dei 48 anni, piuttosto una vera e propriadopo un periodo buio segnato dalla malattia, dalla preoccupazione, dal timore per il futuro. Ma anche dalla rinnovata consapevolezza di avere al proprio fianco le gioie più preziose: la moglieLagerback e la figliafesteggia ilcon“A volte bisogna attraversare il dolore per comprendere la”, così aveva scritto...

di Arianna Ascione Il conduttore ed ex vj di Mtv, nato a Milano il 1º ottobre 1974, ha mosso i suoi primi passi come speaker radiofonico 1 di 9 Gli inizi come dj Daniele Bossari - che proprio oggi compie 48 anni - è nato a Milano il 1º ottobre 1974. Ha mosso i suoi primi passi come speaker radiofonico, prima a Radio Clusone, poi a Radio Capital e RTL 102.5. Grazie a MTV Italia Daniele Bossari ha conosciuto una grandissima popolarità (ha condotto MTV Dancefloor Chart, MTV Select e MTV On the beach tra il 1998 e il 1999). In seguito è approdato a Italia 1.