Corea del Nord, Seul: "Pyongyang ha lanciato 2 missili balistici" (Di sabato 1 ottobre 2022) Seul, 1 ott. - Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato due missili balistici in mare aperto, in direzione del Mar del Giappone, denuncia la difesa della Corea del Sud. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022), 1 ott. - Nuovo teststico delladelhaduein mare aperto, in direzione del Mar del Giappone, denuncia la difesa delladel Sud. Il ...

