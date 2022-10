Como, era in lista di attesa dal 2011 per un intervento. La chiamano 11 anni dopo (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si trattava di un intervento grave e neppure urgente, ma di un’operazione minore, di routine, procrastinabile. Però suona paradossale ricevere una telefonata dall’ospedale nel 2022 avendo chiesto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 ottobre 2022) Non si trattava di ungrave e neppure urgente, ma di un’operazione minore, di routine, procrastinabile. Però suona paradossale ricevere una telefonata dall’ospedale nel 2022 avendo chiesto...

repubblica : Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia… - Debora72174569 : Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia… - edavid57edavid : RT @repubblica: Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia [di Zit… - giovanni_timeo : Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia… - kheperura : RT @repubblica: Como, era in lista d'attesa per un intervento nel 2011: la chiamano 11 anni dopo. Verifiche della Regione Lombardia https:/… -