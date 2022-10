Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 1 ottobre del 2017 si svolgeva il referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna. A 5 anni di distanza, in tanti in Europa sono scesi in piazza per ricordare quell'evento. Anche gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Il 1 ottobre del 2017 si svolgeva il referendum per l'delladalla Spagna. A 5 anni di distanza, in tanti in Europa sono scesi inper ricordare quell'evento. Anche gli ...

AnsaSardegna : Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza. Movimenti per ripresa percorso democratico autodeterminazion… - ASHZEN17 : RT @usvolemacasa: [LETTERA] 'Non possiamo giustificare la repressione autoritaria che il governo spagnolo sta esercitando in Catalogna. Att… -

Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza "Manifestiamo la nostra solidarietĂ a chi lavora per una Repubblica di Catalogna - spiegano gli attivisti di A Innantis - e per ribadire la legittimitĂ di un percorso democratico e nonviolento di ... Cosa sta succedendo in Iran: in 57 uccisi durante le proteste Tra gli attivisti che hanno sfidato il regime e che hanno subito la repressione della polizia ci ...scandali che hanno colpito la classe dirigente del Paese ma anche a fronte del caso Catalogna foriero ... Euronews Italiano Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza Il 1 ottobre del 2017 si svolgeva il referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna. A 5 anni di distanza, in tanti in Europa sono scesi in piazza per ricordare quell'evento. (ANSA) ... "Manifestiamo la nostra solidarietĂ a chi lavora per una Repubblica di- spiegano glidi A Innantis - e per ribadire la legittimitĂ di un percorso democratico e nonviolento di ...Tra gliche hanno sfidato il regime e che hanno subito la repressione della polizia ci ...scandali che hanno colpito la classe dirigente del Paese ma anche a fronte del casoforiero ... Catalogna: attivisti sardi in piazza per indipendenza Il 1 ottobre del 2017 si svolgeva il referendum per l'indipendenza della Catalogna dalla Spagna. A 5 anni di distanza, in tanti in Europa sono scesi in piazza per ricordare quell'evento. (ANSA) ...