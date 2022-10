Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo, 15 maxi yacht al via (Di sabato 1 ottobre 2022) Dall’elegante Solaris 58 al Custom 100, passando lungo i gloriosi VOR 60 e FARR 80, dall’aggressivo Open 60, fino al Botin 85: sono 15 i maxi yacht che hanno accettato il guanto della sfida della Barcolana maxi Trofeo Portopiccolo, il nuovo evento nel calendario di Barcolana al via con il warm up di lunedì 3 ottobre e le sfide in ORC, ad armi pari, da martedì 4 a giovedì 6 ottobre. Barcolana maxi Trofeo Portopiccolo, i protagonisti Barcolana 53, nella foto Arca SgrPer l’Adriatico, una grande prima sfida vinta: quella di portare nuove grandi imbarcazioni – accanto a quelle gloriose già protagoniste in Barcolana ogni ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 1 ottobre 2022) Dall’elegante Solaris 58 al Custom 100, passando lungo i gloriosi VOR 60 e FARR 80, dall’aggressivo Open 60, fino al Botin 85: sono 15 iche hanno accettato il guanto della sfida della, il nuovo evento nel calendario dial via con il warm up di lunedì 3 ottobre e le sfide in ORC, ad armi pari, da martedì 4 a giovedì 6 ottobre., i protagonisti53, nella foto Arca SgrPer l’Adriatico, una grande prima sfida vinta: quella di portare nuove grandi imbarcazioni – accanto a quelle gloriose già protagoniste inogni ...

