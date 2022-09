Bar del porto

CarloCalenda : La spiegazione del perché la sinistra è diventata odiosa per tanti italiani. Serra scrive che il 17.5% dei giovani… - Gnabrance : RT @ItsBilal_2: Queste scale sono il nostro trono Parlano la lingua che parliamo noi E sono padri un po' prima del tempo i miei fra' Invecc… - jamesbarnesgirl : Il biglietto di auguri più originale di tutti mi è arrivato stasera: scritto su un tavogliolo del bar in cui lavora mia mamma?? - ItsBilal_2 : Queste scale sono il nostro trono Parlano la lingua che parliamo noi E sono padri un po' prima del tempo i miei fra… - MagisterZatta : @il_bartender @marcantonio_88 Alla fin fine, dove sta il diritto? Nella pronuncia del giudice? Tema da bar (del Bartender) -

Comune di Segrate

Macchine posteggiate davanti a un, in un punto 'dove non ci sono neanche le apposite linee di demarcazione per poter parcheggiare'. Il tutto, tra l'altro, creando problemi alla circolazione, perché siamo nei pressi di una ...Il questore di Latina ha vietato il concertocantante neo melodico palermitano Agostino Galluzzo, in arte Daniele De Martino, in programma in un- Caffetteria di Sezze Romano il prossimo 2 ottobre. Un provvedimento simile ad altri già ... "Pizzata di beneficenza" al Bar del Centro Parco Non c’era pericolo di fuga ed eravamo fuori dalla flagranza del reato. Sono i due fattori che hanno spinto la Procura di Napoli a non applicare un fermo di polizia a carico di un ...Ecco come poter votare il giovane trapanese. Valorizzare la professionalità e l’innovazione nei bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti e hotel italiani. È l’obiettivo dei Barawards, il premio all’osp ...