Arena Suzuki 60 70 80 e… 90, scaletta, cantanti e canzoni stasera, 1° ottobre 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) Torna, con la seconda edizione, Arena Suzuki, il programma condotto da Amadeus dall’Arena di Verona che ripercorre alcuni decenni tramite i più grandi artisti e le loro canzoni. Se l’anno scorso il programma faceva cantare i brani degli Anni ’60, ’70 ed ’80, la seconda edizione porterà sul palco anche le canzoni degli Anni ’90. In tutto, sono tre le puntate (una in più rispetto all’anno scorso), già registrare e che vanno in onda su Raiuno il 17 e 24 settembre ed il 1° ottobre 2022. Al fianco di Amadeus ci sarà il dj Massimo Alberti, su un’apposita consolle che il conduttore ogni tanto raggiungerà. Ma quali sono i cantanti dell’ultima puntata del 1° ottobre 2022? La puntata, registrata a settembre, vede esibirsi sul ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Torna, con la seconda edizione,, il programma condotto da Amadeus dall’di Verona che ripercorre alcuni decenni tramite i più grandi artisti e le loro. Se l’anno scorso il programma faceva cantare i brani degli Anni ’60, ’70 ed ’80, la seconda edizione porterà sul palco anche ledegli Anni ’90. In tutto, sono tre le puntate (una in più rispetto all’anno scorso), già registrare e che vanno in onda su Raiuno il 17 e 24 settembre ed il 1°. Al fianco di Amadeus ci sarà il dj Massimo Alberti, su un’apposita consolle che il conduttore ogni tanto raggiungerà. Ma quali sono idell’ultima puntata del 1°? La puntata, registrata a settembre, vede esibirsi sul ...

MontiFrancy82 : ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e…’90: su Rai 1 il terzo e ultimo appuntamento con la grande musica, condotto da #amadeus - anna_manuti : RT @hallomememe: Visto che stasera sarà ad Arena Suzuki, oggi il buongiorno #jeru arriva direttamente da Bonnie Tyler 1983 con la sua famo… - SMSNEWSOFFICIAL : ARENA SUZUKI ’60 ’70 ’80 e…’90: su Rai 1 il terzo e ultimo appuntamento con la grande musica, condotto da #amadeus - SuzukiIT : ???? Era 'The Power of Love' o...'The Power Off Road'? ???? Appuntamento stasera su Rai1 con la grande musica italiana… - sgranagliocchi : RT @hallomememe: Visto che stasera sarà ad Arena Suzuki, oggi il buongiorno #jeru arriva direttamente da Bonnie Tyler 1983 con la sua famo… -