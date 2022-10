Anticipazioni Viola come il mare | seconda puntata | colpo di scena | come reagirà ora Francesco?

Dana74983869 : RT @radioromait: Viola come il mare, anticipazioni stasera 30 settembre 2022: orario e puntate - can_argentina : RT @CinqueNews: #ViolaComeIlMare - anticipazioni, trama e cast della fiction con #FrancescaChillemi e #CanYaman - infoitcultura : Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata 7 ottobre 2022 - infoitcultura : Viola come il mare seconda puntata: anticipazioni - zazoomblog : Viola come il Mare: anticipazioni seconda puntata di venerdì 7 ottobre 2022 - #Viola #Mare: #anticipazioni… -

Cosmopolitan

come il mare,seconda puntata 7 ottobre:è attratta da Demir, ma lui... Nuovo appuntamento concome il mare , in onda venerdì 7 ottobre su Canale5 con la seconda ...come il mare/30 settembre:indagata per omicidio Lei si fida di tutti, lui non si fida di nessuno, lei cerca il dialogo, lui tira un pugno, lei si basa sulle emozioni, lui ... Dopo Viola come il mare, Can Yaman si prepara ad un nuovo progetto Viola come il mare, anticipazioni della seconda puntata del 7 Ottobre: colpo di scena, ma come la prenderà Francesco Ne vedremo delle belle.Viola come il mare, anticipazioni seconda puntata 7 ottobre: Viola è attratta da Demir e lui si rifiuta di aiutarla per diffidenza verso l'amore ...