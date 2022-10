AlbinoLeffe-Lecco oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di AlbinoLeffe-Lecco, match valido per la sesta giornata della Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, sabato 1 ottobre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’e ladi, match valido per la sesta giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, sabato 1 ottobre, alle ore 14.30. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SportFace.

GazzettinoL : Serie C 6a giornata Serie C Girone A Albinoleffe-Lecco Novara-LR Vicenza Pro Patria-ProVercelli Renate-Pordenone… - VaLsaSsInaNews1 : CALCIO LECCO, L’ALBINOLEFFE IL SECONDO TEST PER FOSCHI - - LeccoNews : CALCIO LECCO, L’ALBINOLEFFE IL SECONDO TEST PER FOSCHI | 30/09/2022 - - UCAlbinoLeffe : LO SAPEVI CHE... ?? Ecco 3 curiosità sui nostri prossimi avversari: il @CalcioLecco1912 ?? Scopritele tutte cliccand… - UCAlbinoLeffe : #aL - @CalcioLecco1912 allo STADIUM! ??? Tutte le info relative ai BIGLIETTI ? -