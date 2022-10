Abolire il Reddito è una priorità | la via per superare il parassitismo giovanile

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) L'illuminante (e un po' inquietante) corrispondenza territoriale tra numero di beneficiari deldi cittadinanza e voti ai Cinque Stelle conferma la vera natura di un sussidio che ha svolto solo in parte la sua funzione sociale - più di metà delle famiglie in povertà assoluta non lo ha ricevuto - per trasformarsi soprattutto al Sud in un surrettizio strumento clientelare. Ma dall'analisi del voto è uscita una fotografia ancora più preoccupante: nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni, infatti, un terzo dei ragazzi meridionali ha scelto il MoVimento, dandogli così la palma di primo partito. Una tendenza che svela quanto sia necessaria una profonda operazione politica e culturale per scuotere dal letargo una generazione che vede nell'assistenzialismo l'unico appiglio di sopravvivenza. È una pericolosa illusione, perché oltre il 70 per cento di chi ha ricevuto il ...