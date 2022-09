Tale e quale show 2022: Rosalinda Cannavò è La rappresentante di lista (video e gallery) (Di venerdì 30 settembre 2022) La puntata del 30 settembre di Tale e quale show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice Rosalinda Cannavò – un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – nei panni di Veronica del gruppo La rappresentante di lista, con il brano sanremese Ciao Ciao. La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Sebbene la somiglianza fisica non fosse molta, la gestualità e la vocalità si sono avvicinate abbastanza. Per essere l’esordio ci sentiamo di promuoverla. Potete vedere l’esibizione di Rosalinda Cannavò di stasera nel ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 30 settembre 2022) La puntata del 30 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice– un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – nei panni di Veronica del gruppo Ladi, con il brano sanremese Ciao Ciao. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Jovanotti” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Sebbene la somiglianza fisica non fosse molta, la gestualità e la vocalità si sono avvicinate abbastanza. Per essere l’esordio ci sentiamo di promuoverla. Potete vedere l’esibizione didi stasera nel ...

eternaurll : comunque io questa cosa di far partecipare a tale e quale degli imitatori che lo fanno di lavoro non lo capirò MAI - Laura80193513 : RT @prelemina93: Ricordando quando hanno festeggiato la vittoria di Pier a Tale e Quale ???? momento nostalgia di un anno fa #prelemi https… - nik902012 : Quanto avrei voluto vedere jessie in tale e quale ... peccato...???? #jeru - AlessandraInn20 : @taleequaleshow ROSALINDA TALE e quale show - Filomen83869405 : RT @Virgini99703703: Tale e quale vuol dire anche questo???????????????????? #prelemi -