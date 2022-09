Stretta Ue sui confini, ai russi non basterà più il visto per entrare in Europa. Bruxelles: «Rivedere o revocare i permessi già dati» (Di venerdì 30 settembre 2022) La Commissione Europea chiede agli Stati membri di «Rivedere» o «revocare» i visti già emessi ai cittadini russi. Una situazione che, spiega la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, si deve alle mutate condizioni di sicurezza e al timore di una nuova escalation militare. «È una competenza nazionale, ma sarebbe una cosa buona e seguiremo da vicino la situazione», ha detto Johansson. Bruxelles oggi ha emesso anche le nuove linee guida in materia: per i cittadini russi non sarà più sufficiente essere in possesso di un visto Schengen per essere ammessi all’interno dell’Unione Europea. Le guardie di frontiera, precisa Bruxelles, dovranno «svolgere controlli di sicurezza aggiuntivi». I visti Schengen per i cittadini russi, inoltre, potranno ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) La Commissione Europea chiede agli Stati membri di «» o «» i visti già emessi ai cittadini. Una situazione che, spiega la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, si deve alle mutate condizioni di sicurezza e al timore di una nuova escalation militare. «È una competenza nazionale, ma sarebbe una cosa buona e seguiremo da vicino la situazione», ha detto Johansson.oggi ha emesso anche le nuove linee guida in materia: per i cittadininon sarà più sufficiente essere in possesso di unSchengen per essere ammessi all’interno dell’Unione Europea. Le guardie di frontiera, precisa, dovranno «svolgere controlli di sicurezza aggiuntivi». I visti Schengen per i cittadini, inoltre, potranno ...

